نشر الحساب الرسمي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء اليوم الجمعة، تغريدة بمناسبة انعقاد القمم العربية والإسلامية. وقال خادم الحرمين الشريفين: “نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا”. يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين استقبل أمس الخميس قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية الذين اجتمعوا في قمتين طارئتين دعا إليهما خادم الحرمين الشريفين.

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كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين عبر “تويتر”: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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