بالفيديو: لحظة وقوع حـادث تصادم مروع بين سيارتين بجازان

وقع حـادث اصطدام مروع رصدته كاميرات مراقبة بين سيارتين في دوار الخنجر بمحافظة هروب بمنطقة جازان، نتج عنه تحطم السيارتين. وأظهر مقطع فيديو الحـادث عندما كانت إحدى السيارتين “جيب” قادمة على الطريق بسرعة كبيرة، فيما كانت سيارة جيب أخرى قادمة من طريق جانبي ودخلت الطريق الرئيس مباشرة، فحاول سائق السيارة المسرعة تفاديها.

وفشل سائق السيارة المسرعة في تفادي الاصطدام، الذي بدا مروعاً بالفعل، حيث طارت السيارة في الهواء، وانقلبت أكثر من مرة، قبل أن تستقر بعد تحطمها، فيما اختفت السيارة الأخرى خلف “كشك” موجود على جانب الطريق ولم تظهر في الكاميرا. وانتقد مغردون ومتداولو المقطع قائدي السيارات الذين يسيرون بسرعة جنونية ويتسببون في إلحاق الأذى بالآخرين، مطالبين بعلاج الموقع بوضع مطبات كبيرة ولوحات إرشادية كافية لمنع تكرار الحـوادث الخطيرة.