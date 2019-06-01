شاهد: حريق يقتل امرأة وطفلين في الرياض.. والسبب التماس كهربائي أثناء شحن “سكوتر”

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توفيت امرأة وطفلان أثناء نومهما، بعد أن اندلع حريق في منزل بحي الفوطة بالرياض، يرجح أن يكون سببه شاحن “سكوتر”، أحرق جزءاً من جلسة عربية بصالة المنزل. وأوضح الدفاع المدني بالرياض تلقيه بلاغاً صباح اليوم من أحد المواطنين، بالحـادث فانتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، واتضح أنه حريق في منزل بالدور الأرضي، اقتصر على جزء من جلسة عربية بصالة المنزل والحريق شبه خامد ما يشير إلى تأخر اكتشافه من قبل السكان.
وأضاف متحدث الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي أنه لعدم وجود وسيلة إنذار “كاشف دخان” بالمنزل، تشبع المكان بالدخان الكثيف أثناء نوم أفراد الأسرة، وتأخر شعورهم بالحـادث ما تسبب في وفـاة امرأة وطفلين وإصابة فتاة تم نقلها فوراً إلى المستشفى بحالة حرجة، وما زال التحقيق سارياً لكشف الأسباب. ورجح الدفاع المدني حدوث التماس كهربائي في نقطة بداية الحريق أثناء عملية شحن جهاز “سكوتر”، معبراً عن أسفه لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة، التي كان بالإمكان منع أو التقليل من خسائرها الفادحة بعد التوكل على الله ثم وجود وسيلة إنذار “كاشف الدخان” بالمنزل وعدم استخدام أجهزة شحن أثناء النوم.
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