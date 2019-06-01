التنمية الاجتماعية بالبكيرية تستعد لأفراح «عيدنا في حيّنا 40»

تُشعل لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة البكيرية، الفرح في موقعين، بمناسبة عيد الفطر لهذا لعام 1440هـ، ضمن احتفالية «عيدنا في حيّنا 40»، الذي تنظمه اللجنة التي تنطلق فعالياته مساء آخر يوم من شهر رمضان.

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبكيرية، عمر الفريح، في تصريح لـ«عاجل»، أن اللجنة ستنظم الاحتفال، الذي تنشط فعالياته في ليلة عيد الفطر المبارك، بالإضافة ليوم العيد الأول.

وقال الفريح، إن الاحتفال يأتي بدعم وتوجيه من الأمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم ونائبه، اللذين يحرصان على نشر الأفراح بين أهالي القصيم والمقيمين فيها أيام عيد الفطر.

وأشار إلى أن أمير القصيم ونائبه، يؤكدان دائمًا أهمية تكامل الجهات الحكومية في المنطقة؛ لنشر الفرح وبما يتماشى مع الدين الإسلامي الحنيف.

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وتابع، أن «عيدنا في حيّنا» هدفه نشر الفرح وزيادة التواصل الاجتماعي بين المجتمع، وإبقاء الروابط الاجتماعية والمحافظة على العادات والتقاليد الاجتماعية، والسعي لتحقيق توجّه الدولة تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وبيّن أن احتفال «عيدنا في حيّنا 40»، سيقام بعد صلاة العشاء «ليلة العيد» بساحة السوق التجارية، وكذلك ‏بعد صلاة العيد في مصلى العيد الشمالي، بحضور محافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة، ورئيس لجنة أهالي البكيرية المهندس علي بن محمد السويلم.

ولفت «الفريح»، إلى أن الفعاليات ستتضمن توزيع آلاف الهدايا للأطفال والكبار والشباب، وأناشيد وطنية وفعاليات احتفالية للصغار، ومعايدات تقليدية للكبار والأطفال، ستوزّع عند أبواب مصلى العيد.