خادم الحرمين: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية لمواصلة تنمية أوطاننا

تعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالتصدي بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية في المنطقة. وقال خادم الحرمين الشريفين، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا».

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