متحف المدينة المنورة يستعد لاستقبال زوَّاره خلال إجازة عيد الفطر

يستعد متحف المدينة المنورة لاستقبال الزوَّار طوال أيام عيد الفطر؛ لاطلاعهم على مقتنياته، وما تحتويه قاعاته من معلومات تاريخية ذات أبعاد تراثية وطنية.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني، أنَّ المتحف سيفتح أبوابه طوال أيام إجازة العيد أمام الزوار؛ بهدف تعريفهم بالتراث الوطني وتعزيز ثقافاتهم بأهمية المتاحف الوطنية.

وأشار المدني إلى أنَّ المتاحف تعد مراكز إشعاع حضاري وثقافي تسهم في تعريف الأجيال المتلاحقة بالحضارة والتاريخ عبر الحِقَب المختلفة، مبينًا أنَّه سيتم استقبال الزوَّار خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة عصرًا وحتى الساعة العاشرة مساء.

تجدر الإشارة إلى أنَّ متحف المدينة المنورة تشمل مكوناته 14 قاعة عرض تتضمن بهو المتحف، وقاعات بيئة المدينة المنورة وتاريخها الطبيعي، والمدينة المنورة قبل الإسلام، والمدينة المنورة في العهد النبوي، وقاعة زوجات الرسول- صلى الله عليه وسلم- وأبنائه، وقاعتي الأنصار والمهاجرين.

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كما يشمل المتحف قاعة المسجد النبوي الشريف، وقاعات المدينة المنورة في عهد الخلفاء الراشدين، وخلال العصور الإسلامية، وفي عهد الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية، وفي عهد الملك عبدالعزيز، وقاعة التراث المديني .

كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أوضحت مواعيد إجازات عيدي الفطر والأضحى واليوم الوطني.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنَّ إجازة عيد الفطر أربعة أيام، تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان، حسب تقويم أم القرى.

وتابعت الوزارة، أنَّ إجازة عيد الأضحى، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة وتستمر أربعة أيام، فيما تكون إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان، ويعوض عنها بيوم قبله أو بعده، إذا وافقت يوم إجازة، أما إذا وقع يومها ضمن إجازة العيدين فلا يعوّض عنه.