اتفاقيتان لجود الإسكان مع أوقاف الماجد وحياة الخيرية

عقدت منصة «جود الإسكان للعطاء الجماعي الخيري» اتفاقية شراكة مع «أوقاف الماجد»، وذلك لدعم جهود المنصة في مساعدة الأسر الأشد حاجة في القطاع السكني، كما عقدت اتفاقية شراكة أخرى مع «مؤسسة حياة الخيرية» لدعم الأسر في المنصة. وتهدف الشراكتان إلى تكامل الجهود ما بين المنصة والجهات الخيرية، بحيث تشكل منصة جود بوابة للعطاء الخيري تُمَكن المؤسسات الخيرية المانحة من إيصال مساهماتها للأسر الأشد حاجة بكل موثوقية ووضوح، مما يساهم في رفع كفاءة الجهود الخيرية وحوكمتها بشكل موثوق. وتأتي هذه الشراكة بعد سلسلة من الشراكات والمساهمات التي تلقتها «منصة جود» منذ أن بدأت أعمالها بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمبلغ 150 مليون ريال، وذلك في يوم الإثنين الخامس عشر من شهر رمضان المبارك.

وتأتي منصة «جود الإسكان» كمبادرة وطنية تهدف لتسهيل وربط العطاء الخيري السكني بالمحتاجين له، بحيث تتيح المنصة أتمتة عملية الدعم لتحفيز الجهات والأفراد للمساهمة في العطاء الخيري السكني وتوفير العديد من الخدمات السكنية للأسر الأشد حاجة، وتمكين المساهمين من الأفراد والجهات من المشاركة في دعم توفير المسكن للمستفيدين من الأسر الأشد حاجة بكل موثوقية وشفافية وسهولة.