اتفاقيتان لجود الإسكان مع أوقاف الماجد وحياة الخيرية

وتأتي منصة «جود الإسكان» كمبادرة وطنية تهدف لتسهيل وربط العطاء الخيري السكني بالمحتاجين له، بحيث تتيح المنصة أتمتة عملية الدعم لتحفيز الجهات والأفراد للمساهمة في العطاء الخيري السكني وتوفير العديد من الخدمات السكنية للأسر الأشد حاجة، وتمكين المساهمين من الأفراد والجهات من المشاركة في دعم توفير المسكن للمستفيدين من الأسر الأشد حاجة بكل موثوقية وشفافية وسهولة.
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