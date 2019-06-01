405 قضايا حضانة يوميا في الأحوال الشخصية

سجلت قضايا الحضانة والزيارة لدى محاكم الأحوال الشخصية في 8 أشهر من العام الحالي ارتفاعا باعتبارها أكثر القضايا ورودا لدى الأحوال الشخصية، وذلك حسب المؤشر العدلي لوزارة العدل، حيث جاء العدد الكلي لقضايا الحضانة والزيارة 19434 قضية.

تسهيل الإجراءات

أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن الشهري لـ«دوت الخليج»، أن ارتفاع عدد طلبات قضايا الحضانة والزيارة يعود لعدة أسباب، منها تسهيل الإجراءات على الأم الحاضنة التي انفصلت عن زوجها وتم صدور قرار من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى يدعم الأم الحاضنة، بحيث تكون الحضانة لها دون أن تقوم برفع دعوى قضائية، والهدف من ذلك منع تشتت الأبناء بعد الطلاق إلى جانب حماية الأسرة من التفكك وتسريع الإجراءات التي تساعد في إنهاء كافة مصالح الأبناء.

المرأة الحاضنة

أضاف الشهري، أن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى أعطيا المرأة الحاضنة حق الولاية على الأبناء حيث هذا يمكنها من مراجعة كافة الجهات الحكومية واستخراج كافة الأوراق الرسمية لهم عن طريق الأحوال المدينة أو الجوزات أو السفارات أو إدارات التعليم والمدارس، ما عدا السفر حيث وضعت آلية لذلك بحيث لا تستطيع الأم الحاضنة السفر بالمحضون خارج المملكة إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقا للمادتين (205 ـ 206) من نظام المرافعات الشرعية.

قضايا الحضانة والزيارة بالمناطق

- الرياض 3519

- جازان 909

- نجران 134

- مكة المكرمة 7892 قضية

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- القصيم 545

- الباحة 229

- الشرقية 2272

- الجوف 326

- الحدود الشمالية 157

- عسير 1035

- تبوك 791

- المدينة المنورة 1273

- حائل 352