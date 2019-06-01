السعودية اليوم / هيئة الاتصالات تقوم بجولات تفتيشية على شركات البريد



الرياض 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

واصلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ جولاتها التفتيشية على شركات الخدمات البريدية المرخص لها في مختلف مناطق المملكة؛ للتأكد من مدى التزام الشركات في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة وبما يتوافق مع تنظيمات الهيئة.

ويأتي ذلك الإجراء ضمن مهلة التسعين يومًا الصادرة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة للاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد للرفع بالتشريعات والتنظيمات الخاصة بقطاع البريد.

وقالت الهيئة : إنها رصدت خلال الأيام الماضية عدداً من المخالفات بينها تأخير في تسليم الشحنات، مضيفةً أنها وجّهت شركات الخدمات البريدية بتحقيق رضا العملاء والالتزام بالعقود التي تتم بين العملاء والشركات خاصة فيما يتعلق بتسليم الشحنات في وقتها المتفق عليه.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية تجاه الشركات المخالفة التي قد تصل إلى تعليق تراخيص تقديم الخدمات البريدية وفرض غرامات مالية.

وأشارت الهيئة إلى أنها طرحت مؤخرًا مسودة "قواعد حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد" تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة للاختصاصات التنظيمية والرقابية لهذا القطاع، وسعيًا منها لحماية حقوق العملاء في خدمات البريد وتحسين تجربتهم، من خلال وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين مقدم خدمات البريد والمستفيد منها.

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