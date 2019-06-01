السعودية اليوم / بلدية السليمي تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك



حائل 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

أنهت بلدية محافظة السليمي استعداداتها لعيد الفطر المبارك لعام 1440هـ ، حيث جندت طاقتها من خلال منظومة عمل متكاملة لإبراز مظاهر الفرحة بالعيد من خلال تزيين الشوارع بأشكال متنوعة من عقود الزينة الملونة على أعمدة الإنارة وتركيب عدد من اللوحات الترحيبية والتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتفقد رئيس بلدية محافظة السليمي المهندس غدير بن صخيل الشمري ، الميادين العامة والحدائق والمركز الحضاري التي توشحت بالورود ولافتات الترحيب والتهاني بحلول عيد الفطر المبارك .

ووجه السليمي خلال الجولة بتكثيف أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية وداخل الأحياء ومركز الحظاري والمنتزه البري والساحات وتجهيز الحدائق العامة وفعاليات الزوار وأهالي المحافظة, مقدمًا شكره للعاملين المكلفين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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