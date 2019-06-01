الملك سلمان: التطرف والإرهاب أخطر الآفات التي تواجه الأمة الإسلامية

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعمال القمة الإسلامية العادية الـ14 بمكة المكرمة تحت شعار "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل".



وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال كلمته الافتتاحية للقمة الجمعة، إن "هذا العام يصادف مرور 50 عاماً على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، التي جاء تأسيسها بعد حادثة إحراق المسجدِ الأقصى الذي لا يزال يرزح تحت الاحتلال"

وأضاف خادم الحرمين الشريفين، أن تعرض سفن لعمليات تخريب إرهابية قرب المياه الإقليمية للإمارات يشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي.

كما أكد أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران قامت باستهداف محطتي ضخ للنفط في السعودية عبر طائرات بدون طيار مفخخة.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن التطرف والإرهاب من أخطر الآفات التي تواجه الأمة الإسلامية والعالم أجمع، ويجب أن تتضافر الجهود لمحاربتهما.

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وأعرب خادم الحرمين عن ألمه لارتفاع أعداد النازحين بين المسلمين قائلا: "من المؤلم أن يشكل المسلمون النسبة الأعلى من النازحين. "

كما شدد على أهمية إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية وتفعيل أدوات العمل الإسلامي المشترك لتحقق تطلعات الشعوب الإسلامية.

وشهدت مكة أمس الخميس، قمة خليجية طارئة، أدان خلالها قادة مجلس التعاون الخليجي التدخلات الإيرانية في المنطقة، والهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية على محطتي ضخ نفط بالسعودية، وتعرض 4 سفن تجارية للتخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية.

وشدد البيان الختامي للقمة على ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وعقب القمة الخليجية، عقد القادة والزعماء العرب جلسة طارئة للقمة العربية الـ14، حيث شدد البيان الختامي الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط على أن سلوك إيران في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم بشكل مباشر، وشدد القادة العرب على دعم حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها.