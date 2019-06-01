انطلاق القمة الإسلامية الـ14 في مكة المكرمة

انطلقت، مساء الجمعة، أعمال القمة الإسلامية العادية الـ14 بمكة المكرمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور قادة وزعماء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

تعقد القمة، تحت شعار "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل" وتتناول مختلف القضايا والأحداث الراهنة في العالم الإسلامي؛ من أجل بلورة موقف موحد تجاهها والتصدي للإرهاب والفكر المتطرف.

كما تناقش القمة تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريف، ودعم اللاجئين الفلسطينيين فضلا عن الأوضاع الراهنة في كل من سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال.

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وشهدت مكة أمس الخميس، قمة خليجية طارئة، أدان خلالها قادة مجلس التعاون الخليجي التدخلات الإيرانية في المنطقة، والهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية على محطتي ضخ نفط بالسعودية، وتعرض 4 سفن تجارية للتخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية.





وشدد البيان الختامي للقمة على ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وعقب القمة الخليجية، عقد القادة والزعماء العرب جلسة طارئة للقمة العربية الـ14، حيث شدد البيان الختامي الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط على أن سلوك إيران في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم بشكل مباشر، ، وشدد القادة العرب على دعم حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها.