الملك سلمان يستقبل الوفود المشاركة في القمة الإسلامية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قادة وزعماء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في قصر الصفا؛ لبدء أعمال القمة الإسلامية العادية الـ14 بمكة المكرمة.
وتعقد القمة، الجمعة، تحت شعار "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل" وتتناول مختلف القضايا والأحداث الراهنة في العالم الإسلامي؛ من أجل بلورة موقف موحد تجاهها والتصدي للإرهاب والفكر المتطرف.
كما تناقش القمة تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريف، ودعم اللاجئين الفلسطينيين فضلا عن الأوضاع الراهنة في كل من سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال.
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