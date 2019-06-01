تهيئة 172 جامعًا و31 مصلى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في تبوك

2019-05-31

متابعات الخليج 365 - واس

هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك 172 جامعاً و 31 مصلى للعيد في مدينة تبوك وضواحيها والمحافظات والمراكز التابعة ، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك .

وأوضح مدير فرع الوزارة في منطقة تبوك الشيخ عبدالله نشاط السبيعي أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام – بمشيئة الله تعالى – في مدينة تبوك في مصلى العيدين، إضافة إلى 37 جامعاً في أحياء مدينة تبوك ومراكزها, مبيناً أن صلاة العيد ستقام بمدينة تبوك في الجوامع التالية : جامع الأمير فهد بن سلطان ” الجامع الكبير ” في حي المنشية، وجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز ” جامع الدعوة ” في حي الصالحية، وفي حي المروج 1، والمروج 2 ، والمروج 3 تقام الصلاة في جامع الوالدين و جامع البازعي وجامع الرحمن وجامع محمد حماد الوابصي ، وفي جامع أنس بن مالك، وجامع ابن الجوزي وجامع عبدالله بن حرام بحي الورود, وفي حي الفيصلية تقام الصلاة في جامع الملك عبدالعزيز، وجامع بلال بن رباح وجامع العرباض بن سارية، وجامع زيد بن ثابت ، وجامع نور الدين زنكي وجامع علي حافظ، وجامع أبي سلمة، وجامع الروضة بحي الروضة، وفي حي النهضة تقام الصلاة في جامع أويس القرني، وجامع سعد بن معاذ، وجامع طلحة بن عبيداالله، وفي حي السليمانية تقام الصلاة في جامع الطلق، وجامع العرجان .

كما تقام الصلاة في جامع صلاح الدين الأيوبي، وجامع أبي بن كعب، وجامع قصر الأمير في حي سلطانة، وفي حي المهرجان” أ و ب ” تقام الصلاة في جامع المتعب، وجامع ابن باز ، وفي جامع الأمير فهد بن سلطان، وجامع المسعر، وجامع الفضل بن عياض وجامع علي بن عقيل العليا، وفي حي العزيزية بجامع الفاروق, وجامع نافع بن جبير وجامع أبي بكر الصديق، وفي جامع الأوزاعي وجامع الحارث بن عباس في حي المصيف، وفي أحياء الاخويا والنظيم والأندلس في جامع العباس وجامع وهب بن كندة وجامع الأندلس , وفي حي الخالدية بجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وفي حي رحيل ستقام الصلاة بجامع الفردوس وجامع أبي شهاب الزهري، وفي حي أبو سبعة والأخضر والشفاء ستقام الصلاة في جامع الفضل بن عياض ,وجامع المهاجرين وجامع النور ، وفي حي الحمراء بجامع الحمراء وجامع الحزيرة وجامع السريع، وفي حي المتنزة والبساتين ستقام بجامع أسامة بن زيد، وجامع جابر بن عبداالله، وجامع نعيم بن عبدالله المدني , وجامع الريان وجامع الحارث بن يزيد القرشي بحي الريان , وفي حي القادسية ستقام الصلاة بجامع القادسية وجامع الفرقان وجامع الأميرة سلطانة بنت عبدالعزيز .

كما تقام صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الهداية وجامع السلام وجامع قرطبة بأحياء الأشرفية والسلام وقرطبة ، وفي حي النسيم وحي العودة تقام الصلاة في جامع النسيم وجامع العودة وفي حي البلد وحي الصناعية بجامع المقداد بن عمرو والجامع الأثري، وجامع عبداالله بن عمرو بن العاص، وفي أحياء المنطقة الصناعية والسعيدات وطريق المدينة تقام الصلاة في جامع الصناعية وجامع سوق المواشي وجامع أسد بن الفرات وجامع جاراالله القحطاني وجامع الرداحي وجامع سليمان مطيع وجامع المديني وجامع الغريض وجامع محطة البازعي .

وأشار مدير الفرع إلى أنه تم تجهيز 78 جامعاً و 28 مصلى للعيد في محافظات ومراكز المنطقة, حيث تم تجهيز 26 جامعاً ومصلى بمحافظة أملج للعيد، و 28 جامعاً ومصلى في محافظة الوجه ,وتجهيز 11 مصلى و 12 جامعاً بمحافظة ضباء , و 5 جوامع في محافظة حقل , وتجهيز مصلى للعيد و13 جامعاً في محافظة تيماء , وفي محافظة البدع تم تجهيز 8 جوامع ، إضافة إلى مصلى للعيد , مؤكداً أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز هذه المصليات والجوامع بكل مستلزماتها لتكون جاهزة لاستقبال المصلين في موعد إقامتها بعد شروق الشمس بـ 20 دقيقة حسب تقويم أم القرى .