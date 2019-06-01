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فيديو.. حديث بين الأمير محمد بن سلمان ورئيس الانتقالي السوداني في قصر الصفا
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أظهر مقطع فيديو حديث جمع بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس المجلس العسكري السوداني، عبدالفتاح البرهان، في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل انطلاق القمة الإسلامية.
وتبدأ بعد قليل فعاليات القمة الإسلامية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحتضنها منطقة مكة المكرمة.
ويمكن مشاهدة البث المباشر للقمة الإسلامية على الرابط هنا
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