2019-06-01

فيديو.. حديث بين الأمير محمد بن سلمان ورئيس الانتقالي السوداني في قصر الصفا

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أظهر مقطع فيديو حديث جمع بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس المجلس العسكري السوداني، عبدالفتاح البرهان، في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل انطلاق القمة الإسلامية.

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وتبدأ بعد قليل فعاليات القمة الإسلامية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحتضنها منطقة مكة المكرمة.