شكرا لقرائتكم فيديو.. الملك سلمان يصل إلى مقر القمة الإسلامية بمكة المكرّمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-31 فيديو.. الملك سلمان يصل إلى مقر القمة الإسلامية بمكة المكرّمة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مقر القمة الإسلامية في مكة المكرّمة. Advertisements وتبدأ بعد قليل فعاليات القمة الإسلامية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحتضنها منطقة مكة المكرمة مساء اليوم الجمعة. ويمكن مشاهدة البث المباشر للقمة الإسلامية على الرابط هنا









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