نصيحة من الأمن العام للمعتمرين بشأن ليلة 27 رمضان

2019-05-31

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد الأمن العام أن المسجد الحرام ليلة 27 رمضان يشهد كثافة عالية من المصلين الذين يتوجهون لأداء صلوات المغرب والعشاء والتراويح والتهجد.

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وتابع الأمن العام أنه حرصًا على تسهيل وتيسير أداء العمرة، ينصح المعتمرين لاختيار الأوقات التي تقل فيها حدّة الزحام لأداء نسك الطواف والسعي.

وامتلأت جنبات الحرم المكي والساحات والشوارع المجاورة بالزُّوار والمعتمرين منذ صلاة عصر اليوم 26 رمضان، وبدأت جموع المصلين تستقر في المسجد من بعد صلاة العصر وينتظرون بالحرم حتى مطلع الفجر تحريًا لليلة القدر.

وأدّى ضيوف الرحمن من الزُّوار والمعتمرين والمواطنين والمقيمين اليوم صلاة آخر جمعة من شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام؛ إذ شهد كثافة كبيرة من المعتمرين والمصلين من داخل المملكة وخارجها الذين حرصوا على أداء مناسك العمرة في هذا اليوم المبارك، وامتلأت جميع أدواره وأروقته وسطوحه وساحاته والطرق المؤدية إليه بالمصلين الذي توافدوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.