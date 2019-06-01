بث مباشر للقمة الإسلامية بمكة المكرمة

2019-05-31

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تبدأ بعد قليل فعاليات القمة الإسلامية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحتضنها منطقة مكة المكرمة مساء اليوم الجمعة.

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يأتي هذا بينما أكد القادة العرب، في قمتين عربية وخليجية عُقدتا ليلة أمس الخميس في مكة المكرمة، على تورط إيران بالتدخل في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، بما في ذلك استمرار دعم ميليشيات الحوثي في اليمن.

وكانت المملكة عرضت على أرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أمام قادة 56 دولة حضروا للمشاركة في القمم، عددًا من الصواريخ والطائرات من دون طيار والقوارب المسيرة وغيرها من المعدات والقاذفات الحوثية التي استهدفت المملكة؛ مما يثبت بالأدلة تورط النظام الإيراني في هذه الأفعال الإرهابية.