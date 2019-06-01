رابط الاستعلام عن مستفيدي المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1440هـ برقم الهوية

دشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، رابط للاستعلام عن أسماء مستفيدي المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1440هـ ، وقالت أن المساعدات المقطوعة تصرف للأسر السعودية الأكثر احتياجاً، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي السعودي، وناشدت وزارة العمل المواطنين الراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة، التسجيل من خلال رابط الوزارة للمساعدات المقطوعة، ويقوم الضمان الاجتماعي بعمل دراسة حالة للمتقدمين، لتحديد الحالات الأكثر احتياجاً لهذه المساعدات لوضعها على قوائم الانتظار، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية، بتوضيح شروط الحصول على المساعدات المقطوعة، ورابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1440هـ.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1440هـ

يتم إعطاء المساعدة المقطوعة للأسر السعودية الأكثر احتياجاً، والمواطنين أصحاب معاش الضمان الاجتماعي. يتم صرف المساعدات المقطوعة حسب أولوية التقديم. المساعدات المقطوعة تمنح مرة واحدة في السنة، ويمكن الحصول عليها مرة ثانية بعد مرور سنة من تاريخ الحصول عليها آخر مرة. يجب ألا يزيد راتب المتقدم عن الحد المانع للصرف. لا يقل عمر المتقدم للمساعدات المقطوعة عن 35 عاماً.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1440هـ

قامت وزارة العمل السعودية، بتدشين رابط للاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وذلك حرصاً منها على راحة المواطنين، وتوفيراً للوقت والجهد في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي للتسجيل والاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي، وحتى يكون هناك مرونة وشفافية وموضوعية في اختيار المحتاجين لهذه المساعدات، من خلال تكوين قاعدة بيانات شاملة لكل متقدم يتم من خلالها تحديد الحالات الأكثر احتياجاً، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستحقين من خلال رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1440هـ.

طريقة الحصول على المساعدات المقطوعة لشهر رمضان 1440هـ

صرحت وزارة العمل السعودية، أن المواطن السعودي يستطيع التقديم على المساعدة المقطوعة من خلال الذهاب إلى وكالة الضمان الاجتماعي الموجودة في منطقته بنفسه، ويصطحب معه بطاقة الهوية الوطنية، وسجل أسرته، وبطاقة الضمان الاجتماعي، ومشهد الآيبان، أما إذا كان معاش الضمان محول للبنك فليس من الضروري إحضار الآيبان معه بعد التأكد من البنك، ومن شروط الحصول على المساعدة المقطوعة تسجيل عدد أفراد الأسرة في الطلب، وتسجيل الدخل الشهري العائد على الأسرة، حتى يتم قبول طلب المتقدم.

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