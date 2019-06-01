شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يصل إلى جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وصل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي رئيس بعثة الشرف، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.