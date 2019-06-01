شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: في مكة نبني مستقبل شعوبنا ونتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن اجتماع القمم في مكة سيتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية. أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن اجتماع القمم في مكة سيتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية. وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان: في مكة نبني مستقبل شعوبنا ونتصدى بحزم للتهديدات العدوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.