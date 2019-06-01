رسالة السعودية للعالم.. سلاح أطفال اليمن الكتاب وليس البندقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

أرسل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رسالة عبر العالم مفادها أنه في وقت يسلح فيه الحوثيون أطفال اليمن بالبندقية تسلحهم حكومة خادم الحرمين الشريفين بالكتاب والعلم.

صورة الطفل إياد الشجاع الذي التقطها المصور ظافر الشهري في 20 ديسمبر 2018 أثناء توزيع برنامج الكتب المدرسية على الطلاب في اليمن وهو يحمل كتابه المدرسي كما يحمل الجندي المقاتل بندقيته كانت في استقبال إعلاميي العالم الإسلامي والعربي والخليجي بمقر المؤتمرات الصحفية على هامش قمم مكة، حيث شدت تلك الصورة الحضور، والتي تعكس حرص الحكومة السعودية على إعمار اليمن ومستقبل أطفاله والسعي إلى إبعادهم عن فساد الانقلابيين الحوثيين وزجهم في ميادين القتال بدلا من صفوف العلم مما يؤكد عدم حرصهم على مستقبل اليمن وأبنائه.

الصورة المعروضة لطفل يحمل كتابا بجانبها طفل آخر يحمل سلاحا، كلاهما اشتراك في طريقة (الحمل) بينما اختلفت قيمة (المحمول)، والتي علق عليها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن محمد آل جابر «نعمل من أجل أن يتسلح أطفال اليمن بالكتاب وليس البندقية».