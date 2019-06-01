موعد صلاة عيد الفطر 1440 في السعودية|موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 1440 فلكياً .. تاريخ وموعد عيد...

ينتظر جميع المسلمين في أنحاء العالم صلاة العيد التي يفعلها المسلمون، وتلبية النداء في الذهاب إلى المساجد في أول صباح هذا اليوم لأداء الصلاة والاستماع إلى الخطبة بعد ذلك حيث يوجد اختلاف في صلاة العيدين من منطقه إلى أخرى على حسب التوقيت الزمني للشروق أو ارتفاع الشمس حيث تختلف من مكة المكرمة والمدينة المنورة عن الرياض، وتكون بتوقيت آخر في جدة أو المنطقة الشرقية لهذا يكون لكل منطقة توقيت محدد لصلاة العيدين.

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تعتبر صلاة العيدين تكون مشهورة لدى جميع المسلمين وهي تعتبر الصلاة الأولى التي تكون في بداية اليوم الأول من كل شهر في شوال وصلاة العيد الثانية تكون صلاة عيد الأضحى المبارك الذي يأتي يوم العيد بتاريخ 10 من كل شهر ذو الحجة على حسب تاريخ السنة الهجرية، وقد فرض الإسلام إقامة صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة، وقد فرض صلاة العيدين في شوال وهي صلاة عيد الفطر، وأيضا صلاة عيد الأضحى تكون في شهر ذو الحجة عند الحنابلة، والأمامية، وتكون سنة مؤكدة لدى الشافعية، والمالكية، وأيضا صلاة عيد الأضحى، وصلاة الفطر واجبة عند الحنفية حيث يكون موعد إقامة صلاة العيد في أول أيام عيد الأضحى تكون عند شروق شمس اليوم الأول في شهر شوال في عيد الفطر.

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موعد توقيت صلاة عيد الفطر

يهتم الكثير من المسلمين في معرفة موعد إقامة صلاة العيدين التي في الإسلام في وقت معين يجب على جميع المسلمين الالتزام به، ولا تكون صلاة قضاء، وبعد ذلك يدخل بعد إرتفاع الشمس قدر رمح خاصة عند ملاحظة زوال حمرة الشمس في يوم العيد، وأيضا يكون موعد انتهاء صلاة العيد عند ملاحظة زوال الشمس.

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صفة صلاة عيد الفطر “صفة صلاة العيدين”

صلاة العيدين تبدأ بصلاة ركعتين تبدأ تكبيرة الإحرام في كل منها سورة الفاتحة، وسورة قصيرة، ويمكن أن يقوم بقراءة سورة الشمس، وبعدها قراءة سورة الغاشية حيث يوجد بعض الروايات الأخرى منها تأكد على قراءة سورة الأعلى، والثانية يتم قراءه سوره الشمس ثم يتم التكبير في الأولى خمس تكبيرات، وبعد ذلك يقنت بعد كل تكبيرة يؤديها ثم بعد ذلك في الركعة الثانية بالتكبير بعد القراءة، ويقنت مرة أخرى بعد كل تكبيرة، ويقوم بعد تكبيرة الركوع ثم يركع، ويسجد، ويمكن للمصلي أن يقنت مثلما يفعل في باقي الصلوات.

بعد ذلك بعد الانتهاء من أداء صلاة التسبيح 34 مرة، والتكبير 34 مرة والتسبيح 33مرة، والحمد لله 33 مره ثم بعد ذلك يتم الاستماع إلى الخطبة التي يؤديها الإمام بعد الانتهاء من صلاة العيد، وحكم حضورها مستحب وليس واجب وكل عام وأنتم بخير.

كيف تصلي صلاة عيد الفطر‬ – How to pray Eid Al-Fitr