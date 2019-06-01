محمد بن مسعود - الدمام - استقبل أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية بقصر الصفا بمكة المكرمة.

واستقبل خادم الحرمين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركين في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي "قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل" بمكة المكرمة. خادم الحرمين يصل إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية بقصر الصفا بمكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-01 وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية بقصر الصفا بمكة المكرمة.

واستقبل خادم الحرمين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركين في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي "قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل" بمكة المكرمة. 01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440 Advertisements 12:38 AM اخر تعديل 01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440 12:43 AM استقبل أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول استقبل أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية بقصر الصفا بمكة المكرمة.

واستقبل خادم الحرمين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركين في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي "قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل" بمكة المكرمة. ، خادم الحرمين يصل إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية بقصر الصفا بمكة ،

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