، "وقت اللياقة" يقيم حفل إفطار لمنسوبيه ويكرم المديرين والمتميزين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "أعظم": هناك أجهزة سيتم إدراجها بالأندية وستكون مفاجأة للمشتركين

أقامت شركة لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة حفلَ الإفطار الرمضاني السنوي لمنسوبيها في هوليدي إن الازدهار بالرياض، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة علي بن حمد الصقري، والرئيس التنفيذي أحمر أعظم، ومديري الإدارات في الشركة.

وتضمن الحفل فعاليات لمنسوبي الشركة، حيث بدأ باستعراض "اكستريم فتنس"، وألقى بعده الرئيس التنفيذي كلمة شكر الجميع على ما بذلوه من جهد في العمل خلال الفترة الماضية، وقال هدفنا أن نكون من أفضل عشرة أندية على مستوى العالم، موضحاً أن هناك أجهزة جديدة سوف يتم إدراجها في الأندية ستكون مفاجأة للمشتركين.

وأقيم بعدها مسابقات نالت استحسان الموظفين، وفي نهاية الحفل تم تكريم الموظفين الذين أمضوا بالشركة أكثر من 10 سنوات، بعد ذلك تم تكريم مدير الربع الرابع 2018 والربع الأول 2019 والمدير العام 2018 م، نظير تميزهم في أداء أعمالهم.

وقال رئيس مجلس الإدارة، "نهدف بهذا الإفطار إلى تعزيز الروابط بين منسوبي الشركة، وتوطين علاقة التواصل فيما بينهم، ولتحقيق رسالة إنسانية متكافلة، واغتنام شهر رمضان لتعزيز أواصر الصداقة والألفة بين الجميع"، فيما قال الرئيس التنفيذي أحمر أعظم "استثمرنا هذه المناسبة الكريمة في تكريم الموظفين الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات وغيرهم؛ نظير ما قدموه من إنجازات وجهود طيلة السنوات الماضية".