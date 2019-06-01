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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة العدل إحصائية عمل المحاكم العمالية خلال شهر رمضان المبارك، وبيّنت أن المحاكم العمالية أصدرت أكثر من 16 ألف حكم، صدر من المحاكم العمالية في المملكة خلال شهر رمضان.
وتصدرت الرياض القائمة بـ٤٥١٤ حكمًا، تليها الدمام بـ٢٦٢٧ حكمًا، ثم جدة بـ٢٠٠٠ حكم.
وتنوعت موضوعات الأحكام بين مطالبات أجور، وتعويضات، ومكافآت إنهاء خدمة، ودعاوى رسوم، وطلب شهادة خدمة.
"العدل": المحاكم العمالية أصدرت أكثر من ١٦ ألف حكم خلال رمضانعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-01
أعلنت وزارة العدل إحصائية عمل المحاكم العمالية خلال شهر رمضان المبارك، وبيّنت أن المحاكم العمالية أصدرت أكثر من 16 ألف حكم، صدر من المحاكم العمالية في المملكة خلال شهر رمضان.
وتصدرت الرياض القائمة بـ٤٥١٤ حكمًا، تليها الدمام بـ٢٦٢٧ حكمًا، ثم جدة بـ٢٠٠٠ حكم.
وتنوعت موضوعات الأحكام بين مطالبات أجور، وتعويضات، ومكافآت إنهاء خدمة، ودعاوى رسوم، وطلب شهادة خدمة.
01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
12:02 AM
أعلنت وزارة العدل إحصائية عمل المحاكم العمالية خلال شهر رمضان المبارك، وبيّنت أن المحاكم العمالية أصدرت أكثر من 16 ألف حكم، صدر من المحاكم العمالية في المملكة خلال شهر رمضان.
وتصدرت الرياض القائمة بـ٤٥١٤ حكمًا، تليها الدمام بـ٢٦٢٧ حكمًا، ثم جدة بـ٢٠٠٠ حكم.
وتنوعت موضوعات الأحكام بين مطالبات أجور، وتعويضات، ومكافآت إنهاء خدمة، ودعاوى رسوم، وطلب شهادة خدمة.
، "العدل": المحاكم العمالية أصدرت أكثر من ١٦ ألف حكم خلال رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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