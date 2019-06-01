، ركن "واس" بالمركز الإعلامي لقمم مكة يشهد إقبالاً كبيرًا من الإعلاميين ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرض صور وفود 56 دولة عربية وإسلامية لدى وصولهم للمملكة

شهد ركن وكالة الأنباء السعودية "واس" في المركز الإعلامي للقمم الخليجية والعربية والإسلامية، المقام في فندق فوربوينت بمكة المكرمة، إقبالاً من الإعلاميين العرب والمسلمين الذين قَدِموا لتغطية أعمال هذه القمم.

وعرض ركن الوكالة صورًا فوتوغرافية، التقطها مصوِّرو "واس" في مكة المكرمة والمدينة والمنورة وجدة، تصف لحظات وصول أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وفود ٥٦ دولة خليجية وعربية وإسلامية، وصلوا للمملكة للمشاركة في القمم الثلاث، بما في ذلك أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين عُقدتا أمس في قصر الصفا في مكة المكرمة.

وأتاحت الوكالة الصور للمستفيدين منها بالمجان عبر الرابط الإلكتروني:

http://cutt.us/HGCzP.

كما عرضت " واس" في ركنها نسخًا من رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي طبعتها باللغات (العربية، والإنجليزية، والروسية، والصينية، والماليزية)، وقدمتها هدية لضيوف القمم والإعلاميين؛ ليطلعوا على تفاصيل الرؤية وأبعادها الاستراتيجية.