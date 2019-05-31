بالصور: على خلفية دعوى إفلاس رجل أعمال بجدة.. إعلان عن تصفية 91 سيارة فارهة

أعلنت المحكمة التجارية بجدة عن تصفية أملاك مؤسسة رجل أعمال، تشمل 91 سيارة فارهة على خلفية دعوى إفلاس.

وشملت التصفية 82 سيارة بنتلي و6 سيارات ماكلارين وسيارة رنج روفر، ويقدر سعرها بعشرات الملايين.

وأعلن أمين الإفلاس “مازن بترجي”، عن تصفية سيارات مؤسسة غسان للسيارات، داعيا الراغبين في الشراء لمعاينة السيارات بالمعرض في شارع سلطان بن سلمان، وذلك من الساعة 9 صباحاً إلى 5 مساءً، وحتى يوم 20 يونيو الشهر المقبل.

وسيتم غلق باب قبول طلبات شراء الكراسات يوم 20 يونيو، كما يحق لصاحب العرض الخيار في تقديم عرض شراء يشمل جميع السيارات أو سيارة واحدة فقط.

ويشترط على المشتري تقديم شيك مصدق بـ 20% من قيمة العرض المقدم باسم “مؤسسة غسان عبدالرحمن حمد السليمان حساب تصفية”.

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