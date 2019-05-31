“الخدمة المدنية” تعتمد اختبار “القدرة المعرفية” لمفاضلات الوظائف الإدارية...

اعتمدت وزارة الخدمة المدنية اختبار “القدرة المعرفية” كمتطلب للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من كلا الجنسين للمراتب السادسة والسابعة والثامنة، مبينةً أنه سيتم تطبيقه بدءاً من 1441/2/2هـ الموافق 2019/10/2م. وتطبق الوزارة حالياً عدداً من الاختبارات المعرفية للمفاضلات الوظيفية، وسيتم إضافة اختبار “القدرة المعرفية” لهذه الاختبارات حرصاً على العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية، لافتةً إلى أن من سبق لهم إجراء الاختبار لا يلزمهم إعادته مرة أخرى. ودعت الخدمة المدنية جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين وغير التربويين من كلا الجنسين الذين يرغبون في التقدم إلى المفاضلات الإدارية للتسجيل وأخذ موعد للاختبار على موقع “قياس”.

يذكر أنه جرى إتاحة الاختبار خلال الفترات التالية:

الأولى: ابتداء من 28 / 10 / 1440هـ الموافق 2019/7/1 وحتى 1440/11/2هـ الموافق 2019/7/5 (رجال ونساء).

الثانية: ابتداء من 1441/1/13 الموافق 2019/9/12 وحتى 1441/1/16 الموافق 2019/9/15 (نساء فقط).

الثالثة: ابتداء من 1441/5/28هـ الموافق 2020/1/23 وحتى 1441/6/1 الموافق 2020/1/26 (رجال ونساء).