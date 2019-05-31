مفاجأة لقناص سعودي أثناء تجوله بأحد الأودية الجبلية بالقنفذة

فُوجئ قناص، خلال تجوله مع بزوغ صباح اليوم الجمعة، بأحد الأودية الجبلية شرق مركز خميس حرب؛ التابع للقنفذة، بالعثور على شاب ملقى أمامه على الأرض يصارع الموت بمنطقة وعرة خالية من السكان.

وكانت تبدو على الشاب، الذي لا يتجاوز 30 عاماً، علامات العطش والجوع؛ ما أدّى إلى دخوله في حالة إعياء شديد ، بحسب سبق.

وكان بالقرب من الشاب مستنقع مياه خلّفته الأمطار لا يبعد عنه سوى 100 متر، لكن لم يُستدل إليه؟

وبعد إبلاغ الجهات الأمنية والإسعافية لإنقاذ حياة الشاب، نُقل للمستشفى بعد تقديم “الهلال الأحمر” الإسعافات الأولية له بالموقع.