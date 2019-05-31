أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مبادرة “فُرِجَت” التي دشنها وزير الداخلية أمس الأول الأربعاء، تتيح للمواطنين والمقيمين اختيار السجناء الذين يرغبون في المساهمة بسداد ما عليهم من ديون.
وقالت الوزارة إنه يمكن للمواطن أو المقيم الذي لديه حساب في منصة “أبشر” التبرع بمبلغ مالي لأي سجين يقوم باختياره من قوائم السجناء المشمولين بالمبادرة من الموقوفين في قضية مالية.
يذكر أن مبادرة “فرجت” تهدف لإشراك المجتمع في مد يد العون والدعم للموقوفين في قضايا مالية من خلال تقديم التبرع بمبالغ مالية لسداد ما عليهم من ديون والتزامات مالية.
كانت هذه تفاصيل خبر تتيح للشخص اختيار السجين الذي يرغب في مساعدته.. العمل توضح آلية سداد الديون عبر أبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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