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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشخص يقود سيارة بسرعة 200 كم على إحدى طرق المملكة .

وأظهر الفيديو قائد السيارة وهو يسير بسرعة 200 كم ، فيما يمسك بالمقود بإحدى قدميه ، بالإضافة إلى أنه يلعب لعبة “ببجي” .

وخلال الفيديو يسمع صوت مرافقه وهو يطالبه بتهدئة السرعة والانتباه للطريق .





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. شاب يقود سيارته بقدمه بسرعة 200 كم على طريق سريع بالمملكة ويلعب “ببجي” ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.