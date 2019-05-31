بالصور.. أمانة القصيم تزيّن الشوارع بـ700 ألف زهرة لاستقبال عيد الفطر

واصلت أمانة منطقة القصيم، خلال الايام الماضية، أعمال الإنارة التجميلية في معالم وجسور مدينة بريدة؛ لإبراز مظاهر الفرح بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما أكملت أمانة منطقة القصيم الاستعدادات لموسم عيد الفطر المبارك؛ بكسو طرق وميادين مدينة بريدة بأكثر من 700 ألف شتلة من الزهور الصيفية المنوعة.

وواصلت أمانة القصيم أيضًا، استعدادها لعيد الفطر المبارك، بتهيئة مصليات الأعياد والجوامع بمدينة بريدة، عبر فرق ميدانية مكثفة، تشمل أعمال نظافة المصليات والمواقع المحيطة وغسيل الأرصفة.

من جهة أخرى، وضمن استعدادات عدد من بلديات المنطقة لعيد الفطر، أكملت بلدية الفوارة استعداداها لعيد الفطر المبارك؛ بتركيب إضاءة الزينة والأشكال الجمالية في مركز الفوارة.

كما زيّنت بلدية البدائع، الشوارع وتجهيز الميادين، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.