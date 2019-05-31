إدارة مساجد «البكيرية» تحدّد مصليات وجوامع صلاة عيد الفطر

حدَّدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة البكيرية، المصليات والجوامع، التي ستقام بها صلاة عيد الفطر بالبكيرية، كما حدّدت المصليات والجوامع في عدد من المراكز التابعة لها.

وقال مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة البكيرية صالح الجفير، لـ«عاجل»، إن صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستُقام في مصلى العيد بالبكيرية، ومصلى العيد الشمالي بالبكيرية، وجامع البصيلي، وجامع الحديثي، وجامع النملة، وجامع القبيسي، وجامع الزهراء، وجامع السويلم، وجامع الحضيف، وجامع النور بالبكيرية، ومصلى الهلالية، وجامع التركي بالهلالية، ومصلى أمهات الذيابة، ومصلى الضلفعة، ومصلى المليداء، ومصلى العوفان بالمليداء الشمالية، ومصلى الشيحية، وجامع السديس بالشيحية، ومصلى الخبراء، وجامع الريان بالخبراء، ومصلى السحابين، ومصلى ساق، ومصلى الفويلق، ومصلى النجبة، ومصلى الأرطاوي، ومصلى الفيضة، ومصلى مشاش جرود، ومصلى الثابتية، ومصلى المطيوي الشمالي، ومصلى كحلة.

وأشار إلى أن دخول الإمام سيكون في الخامسة و05:33 صباحًا.