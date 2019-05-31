إصابة 52 شخصًا في انقلاب حافلة نقل جماعي بالرياض

أصيب 52 شخصًا في حادث انقلاب حافلة نقل جماعي بمنطقة الرياض، دون وقوع وفيات، وتم نقل المصابين لعدة مستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، حادث انقلاب الحافلة، الذي نتج عنه 52 إصابة دون وقوع أي وفيات، بينهم 12 حالة رفضت النقل للمستشفى.

وباشرت 16 فرقة إسعافية تابعة للهلال الأحمر الحادث، إضافة لخمس فرق من وزارة الصحة؛ حيث تم نقل ست حالات في حالة حرجة لمستشفى الخاصرة و13 حالة ما بين متوسطة وطفيفة لمستشفى الرويضة، وأربع حالات لمستشفى عفيف، وحالتين لمستشفى ظلم ومركز صحي حلبان.

وتم استدعاء عربة الكوارث التابعة للهيئة في عمليات الإنقاذ والإجلاء، وإمداد الفرق الإسعافية بالتجهيزات والمعدات الطبية.