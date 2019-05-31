الخدمة المدنية تعتمد اختبار القدرة المعرفية

اعتمدت وزارة الخدمة المدنية اختبار «القدرة المعرفية» كمتطلب للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من كلا الجنسين للمراتب السادسة، والسابعة، والثامنة، حيث أعلنت أنه سيتم البدء بتطبيق اختبار القدرة المعرفية على كلا الجنسين ابتداء من 1441/2/2 الموافق 2019/10/2؛ حيث تطبق وزارة الخدمة المدنية حالياً عددا من الاختبارات المعرفية للمفاضلات الوظيفية.

وسيتم إضافة اختبار «القدرة المعرفية» لهذه الاختبارات حرصاً على العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية.