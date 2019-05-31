64 جامعا لصلاة عيد الفطر بعسير

وتعتمد منطقة عسير على المساجد والجوامع لإقامة صلاة العيد، حيث تعاني المنطقة من قلة مصليات العيد المفتوحة التي غابت عن المخططات السكنية الجديدة.
ومن أبرز الجوامع التي تم تحديدها في مدينة أبها: جامع الملك فيصل بالخالدية، جامع الملك عبدالعزيز بوسط أبها، جامع الملك فهد بحي القرى، جامع الراحلين وجامع الإمام البخاري بحي الموظفين، وجامع السلام بالمنسك.
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