يواصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف جولاته التفتيشية خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، التي تستهدف الأسواق والمجمعات التجارية ومحال المستلزمات النسائية والمطاعم بمنطقة الجوف، وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق. وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف عبدالعزيز الرويلي، أنه خلال الجولات يتم التأكد من تطبيق القرارات الوزارية، التي تنص على عدم توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، وتوفير أقسام منفصلة خاصة بالنساء في المنشأة وفق الضوابط المكانية التي تضعها الوزارة لتشغيل المرأة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العمل تواصل حملات التفتيش خلال الإجازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.