تدشين تطبيق جولات حائل

دشن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز تطبيق «جولات حائل» في نسخته الأولى على منصتي: IOS، Android، والذي يهتم بالسياحة في المنطقة، والتعريف بالمواقع السياحية والأثرية والتاريخية والأماكن الترفيهية بمدينة حائل والمحافظات التابعة لها. وسيعمل فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة على تحديث البيانات والفعاليات والمهرجانات السياحية بالمنطقة بشكل مستمر لخدمة مستخدمي التطبيق.



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