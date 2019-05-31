40 مهرجانا ومسرحية وسيركا في عيد الفطر

تشهد ليالي عيد الفطر عدة فعاليات ومهرجانات في مختلف المناطق السعودية للأسر والأطفال تأتي في مقدمتها مسرحيات ترفيهية في خطوة لتنشيط هذا النوع من الفنون من قِبل هيئة الترفيه التي تقدم العديد من الأعمال المسلية، وستضمن تلك الفعاليات نحو 40 مهرجانا ومسرحية وسيركًا في مختلف مناطق المملكة.

خيمة ورد

تستمر «خيمة ورد» الرمضانية في الرياض التي انطلقت أول رمضان حتى الـ18 من يونيو المقبل، كما ستتواصل فعاليات «سواعدنا» في الطائف التي انطلقت في 20 مايو الجاري إلى 17 أغسطس 2019، وأيضا سيتواصل مهرجان «حنا كذا» في الرياض الذي بدأ في 11 مايو إلى 11 يونيو المقبل.

السيرك الأفريقي

تشهد فترة عيد الفطر عدة فعاليات في مختلف المملكة منها: عرض «ذا شادو شو» في جدة من 4 إلى 18 يونيو المقبل، وتُفتتح «ملاهي العيد» في جدة من 4 إلى 9 يونيو. وفي الرياض ستقام فعالية «كروز الترفيه» من 4 إلى 8 يونيو، و«بهجة الرياض» من 4 إلى 8 يونيو، إلى جانب الألعاب النارية.

وفي نفس الفترة تشهد الدمام افتتاح «قرية العيد» بين 4 و 8 يونيو، وكذلك احتفالات العيد في الخبر بجانب الألعاب النارية، وفي الأحساء سينطلق مهرجان العيد، والطائرات الورقية، وستقدم الأحساء مهرجانا وسيركا بعنوان «دهشة»، وكذلك القطيف ستشهد عروضا مسرحية وعرض سيرك.

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وتشهد محافظة الطائف فعالية «عيدية الترفيه» إضافة إلى مهرجان السيرك الأفريقي.

عروض متنوعة

في الرياض ستعرض مسرحية «عالم لمسة - الرسالة الضائعة»، و«بارني» و«باور رينجرز»، ومسرحية «بيبي شارك»، إضافة إلى عروض ألعاب الخفة مع روب ليك، وأوركسترا. وفي الدمام ستقام عروض «شادولاند» و«بوب البناء» و«باربي الركن الترفيهي»، و«تراسفورمز». وفي الطائف سيقام سيرك «هوليوود»، وفعاليات «تونينجا»، و«رجل الإطفاء»، و«سونيك بودم» و«هاييتي جيرك». وفي المزاحمية سيقام مهرجان «كيدز زون».

حلوة يا بلادي

في الفترة من 5 يونيو يبدأ مهرجان «حلوة يا بلادي» في القطيف حتى 10 يونيو، ومسرحية «رحلة بدنيا ونص» من 5 إلى 7 يونيو، وفي نفس الفترة تعرض مسرحية «عجائب وغرائب» في الأحساء، ومسرحية «أشباح هونولو» في الطائف، ومسرحية «أمين وشركاؤه» في المدينة المنورة، وسيعرض في الرياض مهرجان وسيرك «أمريكانو»، إضافة إلى مسرحية «عنتر المفلتر»، ومسرحية «فوق كوبري ستانلي».