الإذن شرط نشر إحصاءات الجهات العامة والخاصة

سرية البيانات
علمت «دوت الخليج» أن «للهيئة العامة للإحصاء صلاحية تحديد مدى سرية البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية التي لا ينبغي إفشاؤها أو نشرها تحقيقا للمصلحة العامة، وذلك طبقا لمعايير محددة تصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وأنه لا يجوز للجهات العامة اعتبار أي بيانات أو معلومات أو مؤشرات إحصائية سرية قبل التنسيق مع الهيئة».
وبينت المصادر أن الجهات العامة أو المنشآت الخاصة تحدد الإحصاءات التي تقع ضمن نشاطها وتود نشرها ودوريتها بالتنسيق المسبق مع الهيئة، وتلتزم تلك الجهات ومنسوبوها بعدم نشر ما عداها من إحصاءات أو الإفصاح عنها.
تنظيم النشر
ذكرت المصادر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بتنظيم نشر الإحصاءات للمملكة، ويشمل ذلك المحتوى الإحصائي، والمنهجيات المتبعة، ومواعيد وكيفية النشر، كما تنشر الهيئة الإحصاءات الصادرة عنها، بما يلبي احتياجات مستخدمي الإحصاءات وفق مواعيد معلنة مسبقا للنشر تلتزم بها الهيئة، إضافة إلى نشر المنهجيات المستخدمة.
بوابة الإحصاءات
أوضحت المصادر أن «للجهات العامة والمنشآت الخاصة بعد التنسيق مع الهيئة نشر الإحصاءات الخاصة بها عبر الوسيلة التي ترى مناسبتها، على أن ترفع الإحصاءات بالتزامن على بوابة الإحصاءات السعودية كقناة نشر موحدة للإحصاءات الصادرة عن الجهات كافة في المملكة.
وأكدت، أن الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء يعد القناة الرسمية المعتمدة للهيئة في نشر إحصاءاتها كافة، على أن يتزامن النشر فيها مع النشر على بوابة الإحصاءات السعودية».
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