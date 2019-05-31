6 برامج تستهدفها مشاريع الصحة المدرسية في الرعاية الأولية

حددت وزارة الصحة 6 برامج مستهدفة أعمال مشاريع الصحة المدرسية في الرعاية الصحية الأولية التي تعتزم وزارة الصحة تنفيذها، بمشاركة وزارة التعليم والقطاع الخاص لتغطية مجموعة من الخدمات الصحية والعلمية والمجتمعية على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية في 20 منطقة صحية تغطي كافة مناطق المملكة.

الفحص الاستكشافي

بحسب وثيقة حديثة أصدرتها وزارة الصحة حملت عنوان «مشاريع الصحة المدرسية في الرعاية الصحية الأولية»، واطلعت عليها «دوت الخليج» من أبرز البرامج المستهدفة «برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس» و«برنامج خفض معدلات السمنة بين طلاب المدارس» و«برنامج الوقاية من تسوس الأسنان».

تأهيل الشركات

أعلنت وزارة الصحة ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية رغبتها في تأهيل الشركات المتخصصة حتى يتسنى لهذه الشركات المشاركة لاحقا في مشاريع الصحة المدرسية في الرعاية الصحية الأولية، وطالبت الشركـات والمؤسسات الراغبة في التأهيل بتحميل وثيقة التأهيل المسبق من موقع الوزارة أو عن طريق حساب منافسات التحول الصحية في «تويتر» أو منصة «اعتماد». ولفتت الوزارة إلى أن تقديم طلب التأهيل المسبق والمستندات المطلوبة فيتم من قِبل المتقدمين عن طريق إرسالها عبر منصة «اعتماد»، وحددت آخر موعد لاستقبال الاستفسارات الخميس 23/‏5/‏2019 حتى الساعة الرابعة مساءً، وآخر موعد لاستلام ملفات التأهيل الخميس 9/‏6/‏2019.

-01 برنامج الفحص الاستكشافي للطلبة

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-02 برنامج خفض معدلات السمنة بين الطلاب

-03 برنامج صحة اليافعين

-04 برنامج الوقاية من تسوس الأسنان

-05 برنامج المدارس الصحية

-06 برنامج التوعية الصحية المدرسية