1888 مدرسة أهلية بالرياض

التوعية الفكرية
لفت مدير التعليم الأهلي إلى أن المكتب قام بعدد كبير من برامج التوعية الفكرية، وبرامج تعزيز الهوية الوطنية خلال العام الماضي، حيث شاركت فيها 2046 منشأة تعليمية بواقع 2944 مشاركة، فيما شاركت 126 مدرسة في مشروع تحدي القراءة العربي بواقع 59 طالبا.
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