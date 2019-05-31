1888 مدرسة أهلية بالرياض

فيما وقع مدير مكتب التعليم الأهلي في الرياض أنس الأحيدب 14 اتفاقية للاستثمار في المرافق التعليمية خلال العام الماضي، وصل عدد المدارس الأهلية التابعة لنطاق المكتب 1888مدرسة، منها 979 مدرسة للبنين و 909 مدارس للبنات، يدرس فيها 110293 طالبا، و102498 طالبة، فيما بلغ عدد المدارس الأجنبية التابعة للمكتب 794 مدرسة، منها 279 للبنين، و515 مدرسة للبنات، يدرس فيها 53516 طالبا، و80271 طالبة. وأوضح الأحيدب لـ«دوت الخليج» أن المكتب حصل على شهادة نظام إدارة الجودة (الأيزو 2015) العام الماضي، وكان نطاق النشاط بنسبة 100%، فيما بلغ عدد وثائق الإنجاز للمكتب 108 وعدد عمليات بواقع 114 عملية.

التوعية الفكرية

لفت مدير التعليم الأهلي إلى أن المكتب قام بعدد كبير من برامج التوعية الفكرية، وبرامج تعزيز الهوية الوطنية خلال العام الماضي، حيث شاركت فيها 2046 منشأة تعليمية بواقع 2944 مشاركة، فيما شاركت 126 مدرسة في مشروع تحدي القراءة العربي بواقع 59 طالبا.