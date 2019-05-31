4 آلاف عامل لتنظيف صحن المطاف وأروقة المسجد الحرام

طبقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الخطة التشغيلية لاستقبال ليلة الـ27 من رمضان المبارك في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمشاركة أكثر من 12 ألفًا من القوى البشرية من الموظفين والموظفات المؤهلين علميًا وعمليًا على مدار 24 ساعة، وتأمين 25 ألف حافظة ماء زمزم داخل المسجد الحرام، و16 حافظة في المسجد النبوي، وأكثر من 4 آلاف عامل وعاملة لتطهير وتنظيف صحن المطاف وأروقة المسجد الحرم وساحاته وسطحه، وأكثر من 3500 خزينة للمعتكفين بالمسجد الحرام، و16 ألف سجاد في المسجد النبوي.

فتح 74 بابا إضافيا

أمنت الرئاسة ما يزيد عن 11 خدمة عبر المحور الإرشادي بالمسجد الحرام، وفتح 74 بابا إضافيا بالمسجد الحرام، ليصل عدد الأبواب المفتوحة في المسجد الحرام 170 بابا مجهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، و100 باب بالمسجد النبوي، و250 موظفا لتغطية مداخل الساحات وإرشاد رواد المسجد الحرام لمواقعهم.

وتستهدف إدارة المصاحف توزيع 80 ألف مصحف داخل المسجد الحرام، وتوعية قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال عدد من الشاشات الإلكترونية.

تنظيم الحشود

تستعد الرئاسة العامة لليلة الـ27 من شهر رمضان بكامل التجهيزات والآليات المتوفرة لدى الرئاسة العامة، ويعمل جميع العاملين بالرئاسة على مدار اليوم لمشاركة رجال الأمن في تنظيم الحشود، وتوجيه قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الأماكن التي يخف فيها الزحام، ولديها أكثر من 100 إدارة ووحدة منها الإدارات الخدمية التي تعمل بشكل مباشر في المسجد الحرام، وما يعادلها في المسجد النبوي، أبرزها الإدارة العامة للتوسعة الشمالية، والشؤون الخدمية، والخدمات الاجتماعية، والأمن والسلامة والحشود، والهندسية، والتشغيل والصيانة، والساحات، والأبواب التي يعمل بها ما يقارب 900 موظف وموظفة في المسجد الحرام، وأقل منهم بقليل في المسجد النبوي، موزعين للعمل على ثلاث فترات طوال اليوم.

ظاهرة الافتراش

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من الإدارات التي تستنفر جهودها هذه الأيام إدارة التطهير والسجاد، وسقيا زمزم، وهيئة الأمر بالمعروف، والمصاحف، والتوجيه والإرشاد، وتتولى هذه الإدارات الإشراف على عدة أمور أبرزها موائد الإفطار، ومراقبة دخول وخروج الأطعمة إلى أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي والساحات، ومنع غير المسموح منها، والحد من ظاهرة الافتراش، وتوعية المفترشين بأضراره وعواقبه، وتوفير العربات الكهربائية «القولف» الخاصة بنقل ذوي القدرات الخاصة وكبار السن، وتهيئة مداخل مخصصة لتلك العربات، ومنع دخول غير المعتمرين من الدخول إلى صحن المطاف، وتوفير مراقبين ومراقبات الأبواب، والمشاركة في إدارة الحشود مع رجال الأمن.

الاستعداد للأمطار

تستعد الإدارات لهطول الأمطار بتجهيز ما يقرب من 4 آلاف عامل، وحوالي 5 آلاف معدة وآلية لتصريف وتجديف مياه الأمطار في المسجد الحرام، ونفس الاستعداد بالمسجد النبوي، إضافة إلى المحور الإرشادي الذي استفاد منه خلال 20 يوما أكثر من 1,472,646 مستفيدا في المسجد الحرام، والمحور الخدمي الذي أزال حوالي 20 ألف طن من النفايات من بداية شهر رمضان المبارك إلى بداية العشر الأواخر في المسجد الحرام، وما يقارب نصفها في المسجد النبوي.

وجبات إفطار وسحور

ستقوم الرئاسة العامة بتوزيع عدد من وجبات إفطار صائم ووجبات السحور على قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي على ثلاث فئات، هي: وجبة «شهداء الواجب» التي يعود أجرها لشهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الله للذود عن حمى هذه البلاد المقدسة، ووجبة «هدية موظف» التي توزع على الموظفين الميدانيين بالمسجد الحرام تكريمًا لهم على ما يبذلون لخدمة قاصدي المسجد الحرام، ووجبة «هدية صائم» التي توزع داخل مصلى الجنائز وعلى المعتمرين والزوار في المسجد الحرام.