ماس كهربائي يؤدي لوفاة امرأة وطفلين بالرياض

أوضحت مديرية الدفاع المدني في منطقة الرياض أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، تلقى بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بمشاهدة أدخنة من أحد المنازل بحي الفوطة، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث، حيث اتضح أنه حريق في منزل بالدور الأرضي، وقد اقتصر الحريق على جزء من جلسة عربية بصالة المنزل، وأن الحريق شبه خامد عند مباشرة فرقة الدفاع المدني، مما يشير إلى تأخر اكتشاف الحريق من قبل المتواجدين. ‏وأوضح الإعلامي للدفاع المدني في منطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أنه نظرا لعدم وجود وسيلة إنذار (كاشف دخان) بالمنزل أدى ذلك إلى تشبع الموقع بالدخان الكثيف أثناء نوم أفراد الأسرة، وتأخر شعورهم بالحادث، مما تسبب الحادث للأسف في وفاة امرأة وطفلين وإصابة فتاة تم نقلها فورا إلى المستشفى بحالة حرجة، وما زالت إجراءات التحقيق لتحديد الأسباب قائمة في ظل وجود ترجيح حدوث التماس كهربائي في نقطة بداية الحريق أثناء عملية شحن لجهاز سكوتر. وأعرب الدفاع المدني عن أسفه لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة، التي كان بالإمكان المنع أو التقليل من خسائرها الفادحة بعد التوكل على الله، ثم وجود وسيلة إنذار (كاشف الدخان) بالمنزل، وعدم استخدام أجهزة شحن أثناء النوم.



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