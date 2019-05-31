إصابة 52 شخصا بعد انقلاب حافلتهم على طريق مكة

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي حادث انقلاب حافلة نتج عنه إصابة 52 حالة على طريق مكة بمنطقة الرياض، منها 13 حالة رفضت النقل. وورد بلاغ في الساعة التاسعة والدقيقة السادسة والعشرين بحادث باص على طريق مكة قبل الخاصرة، فأرسل الهلال الأحمر الفرق، التي وصلت خلال 25 دقيقة، فيما تم الانتهاء من الحدث عند الساعة الواحدة والدقيقة السابعة والعشرين. وباشرت 16 فرقة إسعافية تابعة للهلال الأحمر الحادث، إضافة إلى خمس فرق من وزارة الصحة، حيث تم نقل 6 حالاتهم حرجة لمستشفى الخاصرة و13 حالة ما بين متوسطة وطفيفة لمستشفى الرويضة، و4 حالات لمستشفى عفيف، وحالتين لمستشفى ظلم ومركز صحي حلبان. وتم استعداء عربة الكوارث التابعة للهيئة للمساهمة في عمليات الإنقاذ والإجلاء.



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