السعودية اليوم / ركن "واس" في المركز الإعلامي بمكة المكرمة يشهد إقبالاً من الإعلاميين



مكة المكرمة ٢٦ رمضان ١٤٤٠ الموافق ٣١ مايو ٢٠١٩م واس

شهد ركن وكالة الأنباء

وعرض الركن شاشة تضم صورًا فوتوغرافية التقطها مصورو "واس" في مكة المكرمة والمدينة والمنورة وجدة، تصف لحظات وصول أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وفود ٥٦ دولة خليجية وعربية وإسلامية وصلوا للمملكة للمشاركة في القمم الثلاث، بما في ذلك أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين عقدتا أمس في قصر الصفا في مكة المكرمة، وقد أُتيحت الصور للمستفيدين منها بالمجان عبر الرابط الإلكتروني http://cutt.us/HGCzP.

كما عرضت " واس" في ركنها نسخًا من رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي طبعتها باللغات : العربية، والإنجليزية، والروسية، والصينية، والماليزية، وقدمتها هدية لضيوف القمم والإعلاميين ليطلعوا على تفاصيل الرؤية وأبعادها الإستراتيجية.

// انتهى //

23:21ت م

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مكة المكرمة ٢٦ رمضان ١٤٤٠ الموافق ٣١ مايو ٢٠١٩م واسشهد ركن وكالة الأنباء السعودية "واس" في المركز الإعلامي للقمم الخليجية والعربية والإسلامية المقام في فندق فوربوينت بمكة المكرمة إقبالًا من الإعلاميين العرب والمسلمين الذين قدموا لتغطية أعمال هذه القمم.وعرض الركن شاشة تضم صورًا فوتوغرافية التقطها مصورو "واس" في مكة المكرمة والمدينة والمنورة وجدة، تصف لحظات وصول أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وفود ٥٦ دولة خليجية وعربية وإسلامية وصلوا للمملكة للمشاركة في القمم الثلاث، بما في ذلك أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين عقدتا أمس في قصر الصفا في مكة المكرمة، وقد أُتيحت الصور للمستفيدين منها بالمجان عبر الرابط الإلكتروني http://cutt.us/HGCzP.كما عرضت " واس" في ركنها نسخًا من رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي طبعتها باللغات : العربية، والإنجليزية، والروسية، والصينية، والماليزية، وقدمتها هدية لضيوف القمم والإعلاميين ليطلعوا على تفاصيل الرؤية وأبعادها الإستراتيجية.// انتهى //23:21ت م0146

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