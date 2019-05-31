السعودية اليوم / الشيخ السديس يبحث مع مدير الأمن العام ووكيل إمارة المنطقة الاستعدادات لليلة ٢٧



مكة المكرمة في 26 رمضان 1440 ه الموافق 31 مايو 2019 م واس

بحث معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الاستعدادات لهذه الليلة من رمضان "ليلة ٢٧ " مع مدير الأمن العام الفريق خالد بن قرار الحربي، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح بحضور قائد القوة الخاصة للمسجد الحرام اللواء محمد بن وصل الأحمدي، وقائد قوات المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل .

كما بحث الرئيس العام خلال اللقاء استعدادات الجهات الأمنية المشاركة في المسجد الحرام لليلة ( ٢٧ )، والخطة التنظيمية لها وسبل التعاون مع الرئاسة بما يحقق أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين

كما أشاد معاليه بما تقدمه الجهات الأمنية بالمسجد الحرام من تنظيم وتعاون وإخلاص في الجهود التي يبذلونها في الحفاظ على أمن المسجد الحرام وخدمة مرتاديه ليؤدي قاصدو المسجد الحرام نسكهم بكل راحة وطمأنينة.

// انتهى //

21:57ت م

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