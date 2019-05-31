انت الان تتابع تفاصيل خبر قمة المؤتمر الإسلامي تنطلق اليوم بمكة دون إيران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 10:48 مساءً - تنطلق مساء اليوم الجمعة، في مكة المكرمة، أعمال القمة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي في نسختها الـ (14)، وتحمل شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، وسط توتر في منطقة الخليج العربي، وتطورات تشهدها القضية الفلسطينية، خاصة مع اقتراب تطبيق صفقة القرن.

وعقب انطلاق القمة عقد مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً تحضيرياً في جدة، انتُخبت فيه هيئة جديدة، في حين سلم وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو رئاسة المنظمة الدورية للمملكة العربية السعودية بعد تسلمها عام 2016.

بدوره أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أسفه لعدم مشاركته في القمة الإسلامية المنعقدة في السعودية، بسبب ما وصفه بعدم احترام الأعراف المتعامل بها في دعوة الرؤساء.

ودعا روحاني المشاركين في القمة إلى تجاوز الخلافات ومواجهة المؤامرات التي تستهدف فلسطين.

وقال روحاني: إن "خطة السلام الأمريكية مؤامرة للقضاء على القضية الفلسطينية وتعزيز الاحتلال والاعتداء على الدول الإسلامية، وعدم اتخاذ مواقف مناسبة من قبل الدول الإسلامية سمح لواشنطن بطرح خطتها".

Advertisements

وكانت الرياض دعت إلى القمتين العربية والخليجية في ظل تصاعد التوتر بين إيران من جهة، وبعض دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.

وشهدت القمة العربية كلمات محدودة لرؤساء بعض الدول، قبل اختتامها، في الوقت الذي اعترضت فيه دولة العراق على البيان الختامي الذي أدان سلوكيات إيران، قائلة إنها لم تشارك في صياغته.

وبحثت القمة الطارئة التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات حوثية مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.

وشاركت قطر في القمة الطارئة بوفد رفيع المستوى مثلها، برئاسة رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في قصر الصفا بمكة.

وتجاهل البيان الختامي للقمة مطالبات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، القمة برفض "المحاولات الأمريكية الهادفة إلى إسقاط القانون الدولي والشرعية الدولية بما يسمى صفقة القرن". كما تجاهل قضية حصار قطر والأزمة الخليجية.