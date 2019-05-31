الملك سلمان: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن قمم مكة تهدف إلى بناء مستقبل الشعوب وتحقيق الأمن والاستقرار للدول العربية والإسلامية.

وقال خادم الحرمين، خلال حسابه عبر تويتر، "سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعوقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا".



ومن المقرر أن يترأس الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعمال القمة الإسلامية العادية الـ14 بمكة المكرمة اليوم الجمعة، تحت شعار "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل" وتتناول مختلف القضايا والأحداث الراهنة في العالم الإسلامي؛ من أجل بلورة موقف موحد تجاهها، والتصدي للإرهاب والفكر المتطرف.

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وشهدت مكة أمس الخميس، قمة خليجية طارئة، أدان خلالها قادة مجلس التعاون الخليجي التدخلات الإيرانية في المنطقة، والهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية على محطتي ضخ نفط بالسعودية، وتعرض 4 سفن تجارية للتخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية.

وعقب القمة الخليجية، عقد القادة والزعماء العرب جلسة طارئة للقمة العربية الـ14، حيث شدد البيان الختامي الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط على أن سلوك إيران في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم بشكل مباشر.